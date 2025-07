Dove vedere in tv Italia-Sudafrica Test Match rugby 2025 | orario 12 luglio programma streaming

Se sei appassionato di rugby e vuoi seguire il terzo e decisivo test match tra Italia e Sudafrica del 2025, non perdere l'occasione di vivere ogni momento di questa sfida epica. Sabato 12 luglio alle 17.10 al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth, gli azzurri di Gonzalo Quesada scenderanno in campo per scrivere un'altra pagina di storia. Scopri dove e come vederla in TV o streaming, e preparati a tifare Italia!

Terzo e ultimo test match per l’Italia di Gonzalo Quesada sabato prossimo, quando alle 17.10 al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth sfiderà per la seconda volta il Sudafrica. Una partita che arriva dopo il 42-24 subito a Pretoria sabato scorso, una sconfitta che ha lasciato intravedere aspetti più che positivi per gli azzurri. “L’obiettivo fissato per questa tournée era vincere in Namibia, affrontare questi Springboks e riuscire a ottenere più profondità per il futuro, pur senza qualche leader storico della squadra. In questo senso questa partita è stata molto positiva. Sicuramente ci dobbiamo aspettare che il loro livello salga tantissimo la prossima settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Sudafrica, Test Match rugby 2025: orario 12 luglio, programma, streaming

In questa notizia si parla di: italia - sudafrica - test - match

Test Match estivi: un cambio nell’Italia per Namibia e Sudafrica - L’estate della Nazionale Italiana di rugby si preannuncia ricca di sfide e emozioni, con un’attenzione speciale alle prossime sfide contro Namibia e Sud Africa.

Sudafrica Italia, primo test match estivo per la Nazionale di Quesada. Male nel primo tempo, nel secondo gli azzurri rialzano la testa. Vai su X

1° Test match contro il Sudafrica UN UTILISSIMO TEST PER I GIOVANI AZZURRI Quesada mette in campo tutti i ragazzi che in questo tour contro il Sudafrica sono attesi per valutare il loro livello internazionele, impegno improbo, ma occasione unica per misu Vai su Facebook

Test Match, tre partite su Sky: l'Italia sfida il Sudafrica; Summer Series 2025: Sudafrica-Italia, Azzurri al primo scontro con gli Springboks. La preview del match; Summer Tour: il Sudafrica batte un’Italia coraggiosa a Pretoria.

Rugby, l’Italia convoca Ribaldi per il Test Match contro il Sudafrica a Port Elizabeth - In vista dell’ultimo Test Match del Tour Estivo lo staff tecnico della Nazionale di rugby ha convocato Giampietro Ribaldi, tallonatore ... Segnala sportface.it

L'Italia lotta ma è sconfitta dal Sudafrica - 24 nel secondo test match del Tour Estivo degli azzurri, giocato a Pretoria. Secondo msn.com