In un contesto di tensioni e silenzi imbarazzanti, si fa strada l’idea di un Emirato palestinese a Hebron, una proposta che mette in discussione ogni aspettativa di uno Stato palestinese riconosciuto. La notizia, riportata dal Wall Street Journal, svela un possibile nuovo assetto geopolitico. Ma cosa significa davvero per il futuro della regione? Scopriamolo insieme.

No, non ci sarà un Emirato palestinese di Hebron che riconoscerà lo Stato di Israele, che rinnegherà l’Autorità Nazionale Palestinese, che firmerà gli Accordi di Abramo e che sarà il baricentro di altri sei emirati che governeranno la Cisgiordania sul modello statuale degli Emirati Arabi Uniti. Questa proposta, riportata dal Wall Street Journal, è stata avanzata al ministro dell’Economia israeliano Nir Barkat dallo sceicco Wadee al Jabaari e da cinque altri sceicchi, ma è stata subito cassata e smentita dagli anziani del clan Jabaari, che hanno condannato i proponenti come reprobi. Era un ballon d’essai – una provocazione – sintomo, però, di un malessere ormai cronico tra i clan palestinesi causato dalla corrotta e imbelle leadership dell’Autorità Nazionale Palestinese. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’idea di uno Stato palestinese è morta, e nessuno vuole dirlo

