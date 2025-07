Bencic-Swiatek oggi Wimbledon 2025 | orario seconda semifinale tv programma streaming

Oggi a Wimbledon 2025 si accendono le emozioni con la seconda semifinale tra Belinda Bencic e Iga Swiatek, due talenti pronti a scrivere una nuova pagina di storia tennistica. La svizzera, alla sua prima semifinale Slam dal 2019, si prepara a sfidare la numero uno del mondo in un match imperdibile. Scopri orario, tv e streaming di questa sfida che potrebbe riscrivere i pronostici del torneo.

Saranno Belinda Bencic e Iga Swiatek a sfidarsi nella seconda semifinale del tabellone di singolare femminile del torneo di Wimbledon. La svizzera, numero 35 del ranking, ha eliminato nei quarti di finale la russa Mirra Andreeva, testa di serie numero 7, con il punteggio di 7-6(3) 7-6(2). Per Bencic si tratta della seconda semifinale Slam della carriera, la prima era stata nel 2019 allo US Open. La giocatrice polacca, che non vince un titolo dal Roland Garros 2024, ha superato 6-2 7-5, in un’ora e quarantanove minuti la russa Liudmila Samsonova. Per l’ottava favorita del seeding londinese si tratta della terza semifinale della stagione in altrettanti Slam, nei due precedenti il risultato era stato negativo con le sconfitte incassate in Australia contro Madison Keys e al Roland Garros contro Aryna Sabalenka. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bencic-Swiatek oggi, Wimbledon 2025: orario seconda semifinale, tv, programma, streaming

