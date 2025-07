Borrelli nominato procuratore di Reggio Calabria via libera dal Csm

Con entusiasmo e riconoscimento, il CSM ha approvato all’unanimità la nomina di Giuseppe Borrelli come nuovo procuratore di Reggio Calabria, un incarico di grande responsabilità e prestigio. Borrelli, noto per la sua esperienza e integrità, assume il ruolo lasciato vuoto da Giovanni Bombardieri, trasferito a Torino. È un passo importante per rafforzare l’impegno dello Stato nella lotta alla criminalità e nella tutela della legalità. La storia di questa nomina si arricchisce di nuove sfide e speranze.

Giuseppe Borrelli è il nuovo procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. Sarà lui a prendere il posto di Giovanni Bombardieri, che lo scorso settembre è stato nominato procuratore di Torino. Lo ha deciso il Plenum del Csm che, nella seduta di stamattina, ha approvato all'unanimità la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

