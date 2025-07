Pronostici Europa League 10 luglio | ci sono tre match da over

L'Europa League 2023-2024 si apre con entusiasmo, offrendo emozioni e opportunità di scommessa interessanti, come i tre match in over del 10 luglio. Con lo Shakhtar Donetsk in campo e un nuovo format che mantiene alta la qualità, il torneo promette spettacolo e sorprese. La finale, ormai vicina, si preannuncia ricca di suspense e sfide avvincenti, rendendo questa fase preliminare un’occasione imperdibile per gli appassionati di pronostici.

Europa League, iniziano i preliminari anche nella seconda competizione continentale per ordine di importanza: in campo pure lo Shakhtar Donetsk. Il nuovo format dell'Europa League, così come quello della gemella Champions, sembra aver riscosso un certo successo. Il livello complessivo, rispetto alle edizioni precedenti, non si è abbassato pur non essendo più previste le retrocessioni dalla competizione più importante. Non a caso la finale è stata giocata da due grossi club della Premier League, Tottenham e Manchester United, che hanno avuto l'occasione di "salvare" le rispettive stagioni e rimediare al disastro commesso in campionato.

