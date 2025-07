Dal Museo della Borsa alle esposizioni, questo spazio si configura come un vero e proprio cuore pulsante di cultura e socializzazione nel cuore di Casellina. Le molte ipotesi sul suo utilizzo riflettono l’interesse e l’entusiasmo della comunità , ma al momento l’amministrazione ha deciso di non aprirlo al pubblico, lasciando spazio a riflessioni e progetti futuri. La sfida ora è gestire con cura questa preziosa risorsa, con il coinvolgimento della collettività e un occhio al valore storico e sociale che racchiude.

Museo della borsa, area culturale-espositiva, luogo di socializzazione. Sono tante le ipotesi che si rincorrono sull’utilizzo della struttura che fa da ingresso al giardino pensile di Casellina. Che per il momento l’amministrazione non aprirà al pubblico. La questione non è semplice. Con la chiusura della convenzione, tutta l’area diventa di proprietà comunale. E proprio l’amministrazione dovrà farsi carico del completamento delle strutture (con particolare riguardo al piano terra) dove sono visibili già le incursioni dei primi writer che hanno taggato le colonne di cemento armato che reggono l’edificio, e soprattutto sul fronte della manutenzione e della sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it