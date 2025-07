Condizionatori mania | Boom di richieste ma manca personale

l'intera rete di condizionatori, manca il personale qualificato. La domanda supera l’offerta, creando una vera e propria corsa contro il tempo per garantire il fresco alle nostre case e uffici. Chi prima arriva, prima alloggia (al fresco). È un rush finale che richiede rapidità, competenza e organizzazione per non lasciare nessuno sotto il caldo torrido di questa estate anticipata.

di Carlo Venturini Chi prima arriva, prima alloggia (al fresco). E’ corsa al condizionatore, un rush finale per mettere un argine al caldo torrido di un’estate che è appena iniziata. "C’è almeno il doppio delle richieste rispetto all’anno scorso che a sua volta è stato un anno con un aumento considerevole di installazioni. Non facciamo a tempo a chiudere una telefonata che ecco un altro squillo. Solo che ora, per installare e rendere funzionante un condizionatore ci vogliono 15-20 giorni. Ad aprile si faceva tutto in due giorni massimo". A tratteggiare questa "soffocante" situazione, è Marco Ammannati presidente Cna Impianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Condizionatori mania: "Boom di richieste ma manca personale"

