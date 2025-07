Taiwan si preparano per l' invasione | indiscrezioni inquietanti

Taiwan si avvicina a un momento cruciale, tra tensioni internazionali e un crescente senso di resilienza. Un’enorme bandiera arcobaleno dipinta sull’asfalto di Ximending, cuore pulsante di Taipei, simboleggia il suo impegno per libertà e inclusività . Tuttavia, le nuvole dell’incertezza si addensano: si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità di un’invasione, alimentando paure e speranze nel cuore di questa vibrante isola democratica.

Una enorme bandiera arcobaleno disegnata sull'asfalto simboleggia la porta d'ingresso nel quartiere piĂą cosmopolita di Taipei, Ximendin. La zona rappresenta l'anima della Taiwan democratica e inclusiva, ma non nulla riesce a mettere tutti d'accordo come l'odio verso il Partito Popolare Cinese. Specie nei weekend, tutta l'area diventa una passerella di attivisti anti-Pcc. La stragrande maggioranza delle sigle è legata all'universo del Partito Democratico Progressista al potere a Taiwan. Con insegne piĂą nere, spicca tra la folla anche un gruppo di giovani, guidato da Sheng-Yuan Chen. Spiega a Libero, inizialmente quasi sussurrando, che sì, anche loro stanno manifestando contro il governo di Pechino.

Taiwan si prepara all'invasione: giochi di guerra contro Pechino - A differenza del passato le manovre di Taiwan dureranno una decina di giorni, il doppio del normale, e per la prima volta includeranno anche esercitazioni di resilienza urbana ... Scrive msn.com

Taiwan, del tutto preparati per qualsiasi invasione cinese - L'esercito di Taiwane è "del tutto preparato" per qualsiasi invasione cinese, sia che Pechino decida di anticipare sia di ritardare una presunta linea temporale per farlo. ansa.it scrive