Maffi e il fine vita | Riflessione e formazione per scardinare un tabù Vicini ai più fragili

La Fondazione Casa Cardinale Maffi affronta con coraggio e sensibilità il delicato tema del fine vita, riconoscendo l’importanza di scardinare tabù e promuovere una riflessione profonda. Attraverso iniziative di formazione e coinvolgimento pubblico, si impegna a supportare le persone più fragili e i loro caregiver, contribuendo a creare un dialogo aperto e consapevole su un aspetto fondamentale della nostra esistenza. Un passo importante verso un approccio umanizzato e rispettoso.

Una riflessione che parte dal vissuto quotidiano. Un tema difficile che non deve, però, essere un tabù. La Fondazione Casa Cardinale Maffi, realtà che si occupa di anziani, persone con disabilità e patologie psichiatriche fino a pazienti che vivono in Usv-Unità stati vegetativi, si è fermata per riflettere sul grande tema del fine vita. E lo ha fatto con un doppio incontro, il primo formativo per gli operatori, l'altro pubblico che ha visto la partecipazione di padre Carlo Casalone, docente all'Università pontificia gregoriana, e del rettore Unipi Ricardo Zucchi. Una iniziativa, introdotta dal presidente Maffi Franco Luigi Falorni, e coordinata dal dottor Giuseppe Meucci, membro del cda Maffi.