Albinia sopralluogo nella scuola | Lavori in via di completamento

Albinia si avvicina a un importante traguardo: i lavori per la nuova scuola elementare sono ormai in dirittura di arrivo, dopo un investimento di cinque milioni di euro. Ieri mattina, un sopralluogo congiunto ha riunito amministratori, dirigenti scolastici e insegnanti, sottolineando l’impegno della comunità nel garantire un ambiente educativo moderno e sicuro. Questo progetto segna un passo decisivo verso il futuro dell’istruzione locale, promettendo spazi migliori per le generazioni a venire.

In dirittura di arrivo i lavori per la nuova scuola elementare di Albinia che hanno rischiesto un investimento complessivo di cinque milioni di euro. Ieri mattina c’è stato un sopralluogo congiunto della vicesindaca ed assessora alla Pubblica istruzione, Chiara Piccini, e del consigliere comunale con delega ai Lavori pubblici, Roberto Berardi, che insieme alla dirigente dell’Istituto scolastico Comprensivo di Albinia ed alcune insegnanti hanno potuto verificare lo stato del cantiere. Il nuovo edificio nasce su volontà della giunta comunale, è stato finanziato con fondi propri e si è reso necessario dopo che il precedente edificio era andato semi distrutto a seguito di drammatici eventi alluvionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Albinia, sopralluogo nella scuola: "Lavori in via di completamento"

