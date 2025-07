sotto le stelle ritmo iconico con joe bavota

svelerà curiosità e aneddoti sulla vita e le imprese di Elvis, creando un’atmosfera unica sotto le stelle. Non perdete questa serata indimenticabile di musica e passione che renderà omaggio a un’icona senza tempo.

Stasera alle ore 21.30, il suggestivo Pontile del Lido si trasforma in un palcoscenico d’eccezione per rendere omaggio al leggendario Elvis Presley. L’evento, inserito nel prestigioso cartellone del Lido Show, vede protagonista Joe Bavota insieme alla sua orchestra pronti a far rivivere la magia e l’energia del Re del Rock’n’Roll attraverso l’esecuzione dei suoi brani più iconici. Conduce questo viaggio nella musica Claudio Sottili che accompagna gli spettatori in un percorso musicale emozionante tra i successi immortali di Elvis, dalle prime hit rockabilly alle ballate più romantiche, dalle performance televisive leggendarie ai concerti di Las Vegas. 🔗 Leggi su Lanazione.it