Pontili il bando sarà pronto entro l’estate

Va avanti l’iter per le gare ad evidenza pubblica per le concessioni demaniali nello specchio acqueo di Porto Ercole. Con la stagione in cui tutto è rimasto in stand by, procede invece la procedura per portare i pontili a bando al termine dell’estate, con il Comune che ha intenzione di affidare le aree dal mese di ottobre, dopo aver preso in mano la gestione portuale per i prossimi 50 anni. Ecco dunque che, con determinazione dell’area di pianificazione territoriale, è stato individuato un incarico di supporto al Rup per la progettazione delle gare di affidamento delle aree e degli specchi acquei del porto di Porto Ercole, che avverranno in subconcessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it