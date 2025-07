Pronostici Conference League 10 luglio | tre vincenti nell’abbuffata di partite

Preparati a vivere una settimana intensa di emozioni e scommesse con i pronostici della Conference League del 10 luglio! Tra qualificazioni e sfide avvincenti, questo torneo, nato quattro anni fa, si conferma il palcoscenico più ricco di incontri. Con tre vincenti pronti a sorprendere, l’abbuffata di partite promette emozioni da non perdere. Scopriamo insieme le previsioni per questa entusiasmante ripresa delle coppe europee.

Conference League, delle tre competizioni europee che ripartono in questa settimana quella che ha debuttato quattro anni fa ha il programma più corposo. È la settimana in cui ritornano a far capolino le coppe europee, con la consueta abbuffata di partite valide per le qualificazioni. Il programma più corposo, come al solito, è quello della Conference League, terza manifestazione continentale per ordine di importanza vinta dal Chelsea nella passata stagione. Per il quarto anno consecutivo toccherà alla Fiorentina rappresentare il calcio italiano in questa competizione, ma la Viola entrerà in scena solo ad agosto inoltrato, nello spareggio di accesso alla fase a girone unico. 🔗 Leggi su Ilveggente.it