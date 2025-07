Belen Rodriguez registra il nome di sua figlia | nuove opportunità commerciali

Belen Rodriguez sorprende ancora, registrando il nome di sua figlia come marchio. Questa mossa strategica apre a inedite opportunità commerciali e rafforza il suo ruolo nel mondo dello spettacolo e del business. Scopri i dettagli di questa scelta audace e le potenziali prospettive che si aprono per la famiglia Rodriguez, unendo passione, imprenditoria e successo.

Il nome Luna Marì, figlia di Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, è diventato un marchio registrato. Sarà lei a detenerne i diritti.. Vai su Facebook

