Il dialetto batte le frodi | Linguaggio del teatro contro raggiri sofisticati

Il teatro diventa arma potente contro le truffe: con il suo linguaggio diretto, il dialetto locale smaschera le frodi e rafforza la prevenzione. La terza edizione di “Fidarse è ben, non fidarse è meghjo (‘n giro per Massa)” ha già portato a una riduzione del quaranta per cento delle truffe consumate in un anno. Un risultato che dimostra quanto il coinvolgimento comunitario possa fare la differenza nel proteggere le fasce più vulnerabili.

Quaranta per cento in meno di truffe consumate in un anno. È questo il dato più eloquente emerso nella presentazione della terza edizione di “Fidarse è ben, non fidarse è meghjo (‘n giro per Massa)“, un progetto di prevenzione che, attraverso teatro, video e incontri pubblici, punta a informare e proteggere in particolare la popolazione anziana, troppo spesso bersaglio di raggiri sempre più sofisticati. L’iniziativa – sostenuta dal Comune di Massa e dalla Prefettura di Massa Carrara, con il finanziamento del Ministero dell’Interno – si avvale della collaborazione artistica delle tre compagnie coinvolte nel progetto: Pan Fatto ‘n Ca’, il Teatro Comico Dialettale Massese e il Teatro Città di Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il dialetto batte le frodi: "Linguaggio del teatro contro raggiri sofisticati"

In questa notizia si parla di: teatro - raggiri - sofisticati - dialetto

Il dialetto batte le frodi: Linguaggio del teatro contro raggiri sofisticati.

Il dialetto batte le frodi: "Linguaggio del teatro contro raggiri sofisticati" - attraverso teatro, video e incontri pubblici, punta a informare e proteggere in particolare la popolazione anziana, troppo spesso bersaglio di raggiri sempre più sofisticati. Scrive msn.com

A teatro contro le truffe. Spettacoli in dialetto per aiutare gli ... - Spettacoli in dialetto per aiutare gli anziani a riconoscere i raggiri. Riporta lanazione.it