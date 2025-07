Grandi star a Carsulae Teatro per l’estate di Terni

L’estate a Terni si accende di magia e spettacolo tra le affascinanti rovine di Carsulae. Dal domani fino al 4 settembre, il Teatro romano diventa scenografia di grandi emozioni grazie al “Terni Summer Fest”, un evento imperdibile che porta sul palco star di primo piano della scena italiana. Un’esperienza unica tra storia, arte e musica, pronta a incantare il pubblico e rendere questa stagione estiva indimenticabile.

Grande teatro nell’ Area archeologica di Carsulae. Da domani fino al 4 settembre il Teatro romano di Carsulae diventa cornice d’eccezione per gli spettacoli del “ Terni Summer fest “, un progetto firmato da LVF – Teatro Manini di Narni, con il patrocinio del Comune e il contributo della Fondazione Carit. Un cartellone ricco di appuntamenti con protagonisti di primo piano della scena teatrale italiana, per una stagione estiva che unisce arte, storia e natura in uno dei luoghi più affascinanti dell’Umbria. Si parte subito forte con il primo appuntamento domani alle 20.45: Alessio Boni (nella foto) e Marcello Prayer sono autori e protagonisti di “ Canto degli esclusi “, in omaggio alla poetessa Alda Merini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grandi star a Carsulae. Teatro per l’estate di Terni

