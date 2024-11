Calciomercato.it - Un altro oriundo per la Nazionale: “Contatti intensificati per convincerlo”

Sfida a Francia e Algeria per il fantasista della Ligue 1 che il 15 novembre ha segnato e fatto un assist nell’amichevole con l’Italia Under 21Spalletti vuole aggiungere qualità e un pizzico di genialità al reparto avanzato della. Si spiega anche così il pressing su uno dei calciatori più talentuosi della Ligue 1, il massimo campionato francese.Unper Spalletti: pressing sul calciatore (LaPresse) – calciomercato.itSecondo ‘RMC Sport’, il CT sta provando a convincere Ryan Cherki a vestirsi di azzurro. Laitaliana ha approfittato anche dell’amichevole contro l’Under 21 francese per intensificare icon l’entourage dell’attaccante”, scrive la fonte transalpina. Per la cronaca, la partita è finita col punteggio di 2-2, con il numero 18 del Lione autore di un gol e un assist.