Ultime Notizie Roma del 21-11-2024 ore 16 | 10

prova prova di forza sull'ucraina la Russia ha lanciato Questa mattina un missile balistico intercontinentale su di libro è la prima volta che mostra utilizzo vestire così potente a lungo raggio durante la guerra attacco Segna un ulteriore livello scontro nel conflitto dopo che l'Ucraina utilizzato missili statunitensi e britannici per colpire B in Russia e dopo che Putin ha modificato la dottrina nucleari inutili balistici hanno una gittata di migliaia di chilometri porte bianche per lanciare testate nucleari intanto stamani hanno riaperto Le ambasciate americana italiana a Kiev dopo la chiusura di fatto ieri per il timore di un potente attacco aereo sulla capitale Ucraina ieri il presidente uscente degli Stati Uniti autorizza la puntura a chi è freddino antiuomo non persistenti dopo iniziai a lungo raggio dura la reazione di mosca che si dice pronto ad aprire un negoziato ma non a congelare la guerra sulle posizioni acquisite la notte il Senato statunitense anche dato via libera alla vendita di tante altre armi ad Israele La misura che avrebbe fermato la vendita all'asta di prodotta per il timore di violazioni dei diritti umani e del numero eccessivo di civile bambini uccisi dalle forze italiane nei territori palestinesi 59 senatori su 100 ci sono posti allo scarpone 315 a Milano sostenuta inviato di Joe biden vola in Israele Sanchez riceve il premier palestinese torniamo in Italia al termine di una sofferta tra l'euro camera ha dato il via libera alla nomina di Raffaele Fitto a vice presidente esecutivo della commissione Con delega alla coesione risolto in extremis il caso Teresa Ribera impegnata di mettersi in caso di accuse formali per l'alluvione di Valencia studi fatta la premier meloni questo importante incaricati voluto al commissario disegnato da L'Italia è una vittoria di tutti gli italiani non ti dovrebbe di una forza politica ha detto che dimostra una ritrovata centralità dell'Italia in ambito europeo succes tutte le nomine indicate da fonderlaien primo test per il rinnovato accordo il 27 nel voto della plenaria sull'intera commissione previsto il primo dicembre di insediamentoin chiusura Il governo Cerca le risorse non ci sarebbero gli stipendi del personale sanitario il ministro della Salute Schillaci punta sugli emendamenti presentati in commissione bilancio alla camera cominciare delle proposte per un intero indennità della specificità di chi lavora nei servizi sanitari pubblici e anche eventualmente di Spiga lizzare questa voce stipendiale ha detto durante un'intervista rispetto alle manifestazioni ma bisogna ricordare che questo governo si è occupato del personale sanitario e lo ha sempre messo al centro dell'agenda politica aggiunto al Filatoio A proposito dello sciopero che ieri secondo i sindacati ha visto l'adesione del 85% di medici e infermieri