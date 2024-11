Gaeta.it - Star Alliance apre la sua prima lounge in Asia all’aeroporto di Guangzhou

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterha segnato un’importante tappa nella sua espansione in, inaugurando ladel suo networkinternazionale di, in Cina. Questa nuova struttura si propone di elevare l’esperienza di viaggio per i passeggeri delle compagnie aeree associate e rappresenta un passo significativo per l’alleanza nel potenziamento dei servizi offerti agli utenti.Situata presso il Terminal 1, laè progettata per accogliere i passeggeri die business classe, oltre ai membri che vantano lo status Gold. Questo spazio esclusivo, di 750 metri quadrati, è in grado di ospitare fino a 100 persone e sarà operativo 24 ore su 24, offrendo un ambiente confortevole e accogliente.Un importante hub dellaTheo Panagiotoulias, ceo di, ha sottolineato l’importanza di questa apertura in un contesto strategico come