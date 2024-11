Anteprima24.it - Si aggrava la crisi idrica in Molise, si va verso nuove chiusure

Tempo di lettura: < 1 minutoSilain: nei prossimi giorni sarà chiesto ai sindaci di tutti i Comuni della regione di sospendere l’erogazione nelle ore notturne, come da settimane sta già avvenendo a Campobasso e in altri centri. E’ quanto deciso nel corso di un vertice che si è tenuto in Prefettura nel capoluogo e al quale hanno partecipato i rappresentanti degli enti che a vario titolo si occupano di risorse idriche.Acque ha comunicato che la portata delle sorgenti inè passata dai 2.500/3.000 litri al secondo agli attuali 1.580 litri al secondo. Il 69% dell’acqua che sgorga è destinata al, mentre il 31% viene dirottatola Campania. La quasi totalità dell’acqua che arriva in Campania (95%) serve per il fabbisogno della città di Benevento.