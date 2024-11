Gaeta.it - Sequestro di carne suina in Irpinia: venti tonnellate tra prodotti freschi e congelati

Facebook WhatsAppTwitter In un’operazione condotta dai carabinieri del NAS, quindicidie vari altria base disono stati sequestrati in un salumificio del Baianese, in provincia di Avellino. Le autorità hanno rilevato condizioni igieniche inadeguate e pratiche commerciali scorrette che mettevano a rischio la salute pubblica. Questa operazione pone l’accento sulla necessità di controlli rigorosi nel settore alimentare.Condizioni igieniche inadeguate e pratiche commerciali illeciteDurante i controlli, i militari hanno scoperto che lae ia base dierano stoccati in spazi inadeguati, con un misto trasurgelati e sottovuoto, senza un’adeguata separazione. Questa promiscuità nella conservazione deinon solo rappresenta una violazione delle normative sanitarie, ma mina anche la salute dei consumatori.