Senza biglietto cerca di far cadere la capotreno | denunciata 40enne

PIETRASANTA – Trovatailsul treno spintona lache controlla i biglietti:una donna di 40 anni. A intervenire è stata la polizia di Forte dei Marmi. La volante del commissariato è intervenuta alla stazione di Pietrasanta su richiesta deldel convoglio regionale Pisa-La Spezia. La, una ragazza di 23 anni, si è trovata a confrontarsi con una signora nigeriana di 40 anni, già conosciuta per reati contro la persona, che, non avendo un titolo di viaggio, è stata invitata a scendere dal treno.La donna non solo si è rifiutata di scendere, ma alla stazione di Pietrasanta ha strattonato la verificatrice verso le scale della discesa del treno,ndo di farla.La volante giunta prontamente sul posto ha fermato la donna che, accompagnata in commissariato a Forte dei Marmi, è stataper resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, avendo il treno accumulato oltre 20 minuti di ritardo.