Secoloditalia.it - Sanremo, Carlo Conti gioca con la curiosità: ecco cos’ha svelato in attesa del d-day sui big in gara

Indel fatidico primo dicembre, quando nel corso del Tg1 sarà svelata la lista dei big di, impazza sempre di più il toto nomi, con Anna Pepe in testa al borsino del Fanta. Intanto, il direttore artistico e conduttore, ha fornito qualche anticipazione dal palco della Milano Music Week: i big insaranno più di 24, la serata delle cover prevede la possibilità di duetti tra gli artisti e ci sarà una modifica nel meccanismo di conteggio dei voti.alle prese con: “Non riesco a dormire la notte”“Mi sono chiesto chi me lo ha fatto fare – ha rivelato– perché ascoltare tutti i big è difficile, e il succo del Festival si fa in questi giorni, quando devi scegliere chi andrà in. Questo momento l’ho sempre paragonato alla bistecca che metti sul piatto: il contorno deve essere buono ma se la bistecca non lo è, il Festival non funziona”.