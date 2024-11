Raffaele Fitto vicepresidente esecutivo della Commissione Europea | le congratulazioni del sindaco Baccini

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 21 novembre 2024 – “Desidero esprimere, a nome mio e dell’Amministrazione Comunale, i più sinceri complimenti aper la sua nomina a. Un riconoscimento meritato per le sue straordinarie capacità e per l’impegno profuso a favore delle politiche di coesione e dello sviluppo sostenibile, ambiti cruciali per il futuro dell’Italia e dell’Europa. – dichiara ilMario. – Il suo nuovo incarico è motivo di orgoglio per il nostro Paese e un segnale positivo per l’Europa, che potrà beneficiare di una guida autorevole e competente in un momento storico di grandi transizioni economiche e sociali. La sua visione e la sua determinazione nel promuovere il dialogo e il coinvolgimento dei territori saranno un valore aggiunto per affrontare con successo le sfide globali.