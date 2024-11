Tg24.sky.it - Milano, alla Statale una targa per Giulia Cecchettin e tutte le altre donne uccise

Unapere perleè stata affissa ieri sera a, davanti all'università, durante un presidio organizzato da Non Una di Meno, che chiede "una cultura del consenso che spazzi via la cultura della violenza" per "lesorelledal patriarcato". Il collettivo, dopo la polemica che ha scatenato la dichiarazione del ministro Valditara sulla fine del patriarcato, sottolinea che"le scuole e gli atenei sono e vogliono essere transfemministe".