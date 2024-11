Italia-Argentina oggi in tv | orario canale e diretta streaming quarti Coppa Davis 2024

Leggi su Sportface.it

A che ora e come seguire, match valevole per idi finale dellaa Malaga. La difesa del titolo da parte degli Azzurri è iniziata in realtà a settembre, ma tornare a Malaga farà certamente un certo effetto ai nostri ragazzi che proveranno a conquistare di nuovo l’Insalatiera. Vedremo se Jannik Sinner, reduce dal trionfo a Torino, verrà subito buttato nella mischia dal capitano Filippo Volandri, così come sarebbe eventualmente interessante scoprire su chi ricadrebbe la scelta del secondo singolarista tra Berrettini e Musetti. Anche Guillermo Coria, capitano della compagine sudamericana, ha le sue scelte da effettuare per il singolare con due tra Sebastian Baez, Francisco Cerundolo e Tomas Etcheverry.SEGUI LADIPROGRAMMA E COPERTURA TVACCOPPIAMENTI SEMIFINALITABELLONE E RISULTATIREGOLAMENTOscenderanno in campo(mercoledì 20 novembre).