Tvpertutti.it - GF, Helena e Javier a letto insieme. Cosa hanno fatto? Baci e sospiri: VIDEO

Leggi su Tvpertutti.it

Tra flirt, confessioni e dichiarazioni, le dinamiche amorose nella Casa del Grande Fratello continuano a tenere banco. Questa volta i protagonisti sonoPrestes eMartinez, entrambi reduci da delusioni sentimentali che sembrano averli avvicinati. Le telecamere del reality show non si sono fatte sfuggire la crescente complicità tra la modella brasiliana e il pallavolista spagnolo, alimentando curiosità e il gossip tra il pubblico e sui social.si scambiano effusioni al GF: intesa che non passa inosservataNella notte tra il 20 e il 21 novembre 2024, le immagini parlano chiaro:sono stati ripresi in atteggiamenti affettuosi, sdraiati vicini, scambiandosi sguardi, sorrisi e parole sussurrate. In uno dei momenti più chiacchierati,si rivolge a Martinez con una domanda provocatoria:"Stai facendo il tentatore con me? Guarda dove siamo, fa un caldo pazzesco.