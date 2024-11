Ilfattoquotidiano.it - Ford Europa, entro il 2027 licenziamenti per 4.000 dipendenti. Pesa la frenata dell’elettrico

La scure deisi abbatterà presto su, pronta a mandare a casa 4 milala fine del. Ciò, secondo l’azienda, servirà “per creare una struttura più competitiva in termini di costi e per garantire la sostenibilità a lungo termine e crescita del proprio business in”. Mentre nel primo trimestre del 2025 sono programmate “ulteriori giornate di lavoro a orario ridotto alla fabbrica di Colonia”, dove vengono prodotte le elettriche Explorer e Capri, poco apprezzate dal mercato.I tagli graveranno principalmente sulle attività in Germania, dove saranno licenziate circa 2.900 persone; mentre le altre sforbiciate avranno luogo nel Regno Unito (dove verranno allontanati 800) e nel resto del continente (300 persone).si dice “particolarmente preoccupata per il business delle passenger car, dove l’azienda ha subito perdite significative negli ultimi anni, e il passaggio del settore ai veicoli elettrificati e alla nuova concorrenza è stato dirompente”.