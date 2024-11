Gaeta.it - Emergenza idrica a Cerveteri: rottura in Via Doganale crea disagi e pericoli per gli automobilisti

Facebook WhatsAppTwitter A, un guasto alla retesta causando gravi problemi di viabilità in Via, particolarmente nella frazione di Borgo San Martino. Il danno, che si trova all’altezza del civico 108, ha fatto sì che una consistente massa d’acqua si riversasse sulla strada,ndo una situazione di pericolo per gli. Questo evento ha destato preoccupazione sia tra i residenti che tra i pendolari, che sono costretti a transitare in un tratto di strada difficile da percorrere a causa delle condizioni avverse.Dettagli dellae le conseguenze per la viabilitàLadella condottaha avuto luogo in un’area caratterizzata da una curva pericolosa, dove glisi trovano a dover affrontare strade allagate. Diverse centinaia di metri di asfalto risultano sommersi, e la situazione sta causando rallentamenti e manovre pericolose.