Chi era Fratello Metallo: la storia di Cesare Bonizzi, il frate diventato una celebrità

Offanengo (Cremona), 21 novembre 2024 – È venuto a mancare lunedì a 78 anni, più conosciuto da tutti i metal heads con il soprannome di– ma ancheMeta oRock – per la sua passione sfrenata per l’heavy metal. Anche se poi era appassionato di tutti i generi musicali: folk, rock, pop e musica classica. Originario di Offanengo, classe 1946, era l’ultimo di diecilli e prima di entrare a far parte dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini aveva lavorato prima come operaio e poi come rappresentante di commercio. Aveva cominciato ad amare la musica fin da piccolo e raccontava di come, da bambino, cercasse sempre di racimolare qualche soldo per alimentare la propria incontenibile curiosità per la musica.Rock ha partecipato a molte missioni in Africa ed è proprio al termine di una spedizione di carità in Costa d’Avorio, nel 1983, cheha deciso di diventare sacerdote.