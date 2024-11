Gaeta.it - Carabinieri e studenti uniti per una giornata di piantumazione: il futuro degli alberi cresce in Liguria

Unaall'insegna della natura e della legalità, quella che ha visto protagonisti ie glidelle scuole della Spezia. Nell'ambito dellaNazionale, sono stati piantati oltre venti nuovi, frutto di un'iniziativa congiunta che sottolinea l'importanza della tutela ambientale e della partecipazione attiva delle nuove generazioni.Collaborazione trae scuoleL'evento ha riunito i militari del Gruppo Forestale della Spezia e del Reparto del Parco Nazionale delle Cinque Terre, i quali hanno collaborato con glie i docenti per piantare specie forestali autoctone. Tra le piante messe a dimora figurano il cerro, l'alloro, il ginepro e la ginestra. Questa iniziativa è stata pensata non solo per celebrare la bellezza della natura ma anche per educare i giovani alla sostenibilità e all'importanza di un ambiente sano.