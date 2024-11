Liberoquotidiano.it - Boss in incognito, come si è travestito il capo di Megic Pizza: un trionfo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (in2) Basato sul format britannico Undercover, il docu-realityin, partito in Italia nel 2014 e giunto alla 10a edizione, si è fatto progressivamente largo nei palinsesti Rai fidelizzando un pubblico ampliatosi negli anni. Lunedì sera, pur andando in onda con una replica del giugno 2022 e nonostante la forte concorrenza, il programma ha segnato 1.126.000 spettatori col 6.8% di share e picchi vicini al 10%. Ildi turno, in questo caso Gerardo Acampora, fondatore della goriziana, che esporta pizze artigianali in tutto il mondo, si traveste da nuovo dipendente e interagisce con alcuni suoi lavoratori facendosi spiegaresvolgere il lavoro e allo stesso tempo informandosi sulla loro vita privata.