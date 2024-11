Bonus Natale nel caos | insegnanti bloccati da problemi tecnici a 24 ore dalla scadenza della richiesta

Leggi su Open.online

Un vero e proprioquello che molti docenti italiani stanno affrontando per accedere al, l’una tantum di 100 euro che sarà aggiunto in busta paga alla tredicesima mensilità ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore ai 28mila euro. La piattaforma NoiPa dove va inoltrata laentro domani 22 novembre, alle 12, sta registrando gravi disservizi. Sono molti gliche hanno segnalato che manca nella propria area personale la sezione «Servizi», indispensabile per completare la procedura. Oltre all’assenza di funzionalità chiave sulla piattaforma, le tempistiche per l’assistenza tecnica si rivelano estremamente lente: i tempi di risoluzione deisegnalati possono arrivare fino a 15 giorni, rendendo di fatto impossibile rispettare laper molti