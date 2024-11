Ilrestodelcarlino.it - Bonelli: "Cbf Balducci in continua crescita"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Dobbiamo fare i punti sapendo che le toscane verranno da noi per muovere la classifica". È quanto dice Asia, palleggiatrice della Cbf, per la gara di domenica quando a Macerata sarà di scena la Zuma Castelfranco Pisa, penultima nell’A2 di volley femminile. Le maceratesi sono quarte con 15 punti, tre lunghezze sopra ci sono Brescia e San Giovanni in Marignano che si affronteranno domenica. "In questi giorni – aggiunge la giocatrice – stiamo lavorando per perfezionare il gioco, per essere sempre più continue e non perdere la lucidità durante la gara, vedo una Cbfche sta crescendo di gara in gara. Ora pensiamo al match di domenica, a farci trovare pronte senza sottovalutare nessuno perché dobbiamo fare punti". La squadra di coach Lionetti deve risalire la corrente.