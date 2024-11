Thesocialpost.it - Allerta per la calata polare in Veneto, diversi comuni sottozero

Il gelo ha colpito il, con temperature che dalla scorsa notte sono scesein tutta la regione. Dalla pianura alle montagne, la colonnina di mercurio ha segnato valori tipici di un inverno rigido.Leggi anche: Maltempo Italia,arancione: la lista delle scuole chiuseLa piana di Marcesina, sull’Altopiano dei Sette, ha registrato la temperatura più bassa: -13,6 gradi. Asiago ha toccato -11,1, confermando il Vicentino tra le aree più fredde. Il Bellunese ha visto punte glaciali con -9,1 ad Arabba, -8,3 a Santo Stefano di Cadore, -6,5 a Cortina e -4,9 a Feltre.Freddoanche in pianuraAnche in pianura il freddo non ha risparmiato nessuno. Belluno si è distinta come capoluogo più gelido con -6,6 gradi. A Vicenza il termometro è sceso a -3,7, a Verona e Rovigo a -3.