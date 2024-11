Ilgiorno.it - Alla Regione più fondi dallo Stato ma treni e bus saranno tagliati

Un taglio da 3 a 5 milioni di euro dper il trasporto pubblico locale di Brescia. È il quadro che si prospetta per le casse del Comune di Brescia, dlettura del documento di economia e finanza approvato dgiunta regionale e sottoposto all’esame del consiglio. "Nel 2025Lombardia riceveràcirca 28,8 milioni di euro in più dal Fondo nazionale trasporti – spiega il vicesindaco e assessoreMobilità, Federico Manzoni –. Tuttavia in bilancio si prevede di diminuire l’impegno economico per il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale per 85 milioni di euro. Per l’Agenzia del Tpl di Brescia significa una riduzione di risorse che oscilla tra i 3,14 e i 5,19 milioni. A livello urbano, parliamo di un buco fra 1 e 1,7 milioni di euro". Riassumendo:Lombardia riceverànel 2025 circa 28,8 milioni di euro aggiuntivi dal Fondo nazionale trasporti, ma diminuirà il proprio impegno in termini di risorse proprie per il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale per 85 milioni di euro.