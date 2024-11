Liberoquotidiano.it - Violenza su donne: Boschi, 'nessuna scusa per chi la commette'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "'L'amavo troppo': non è una. ‘Avevo bevuto': non è una. ‘Ero geloso': non è una. ‘Ma l'hai visto com'era vestita': non è una. ‘Se l'è cercata': non è una. Siamo stanche di giustificazioni, alibi per lasulle”. Lo dice Maria Elena, deputata di Italia Viva, in un video pubblicato sui social network nel contesto della campagna “Non è una”. “Chisullenon è soltanto un criminale, è un vigliacco. Per ladegli uomini contro le”, conclude.