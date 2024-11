Ilgiorno.it - “Vent’anni senza la nostra Lucia”. Chi ha ucciso la 17enne non ha mai pagato. L’impegno dei genitori a Melegnano

(Milano) – “Una ragazza estrosa, particolare anche nel modo di vestire. In casa ci sono ancora le sue foto, ma i ricordi stanno soprattutto dentro di noi. Parliamo spesso di lei ed è giusto così, perché lei c’è”. Paolo Pozzi e Angela Bedoni sono idi, la scoutdi, studentessa al liceo artistico di Lodi, che il 24 dicembre 2004 venne travolta e uccisa da un Suv mentre era ferma con le amiche sul marciapiede di via Frisi, a. La ragazza era appena uscita dalla messa di Natale. Lanciato a 95 chilometri all’ora nel centro città, il Suv, il cui conducente aveva bevuto, ha urtato con forza un’altra auto, proiettandola come una scheggia impazzita verso il gruppo di amiche.è morta tra la saracinesca di un negozio e il portone di una casa. Da quel giorno Paolo e Angela convivono con un dolore che il tempo non è riuscito a lenire.