Tpi.it - Una Giornata Particolare: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 20 novembre

Una: ledi, 20Questa sera, mercoledì 202024, alle ore 21,20 su La7 va in onda Una, il programma in cui Aldo Cazzullo accompagna i telespettatori in un appassionante viaggio in unacruciale di un personaggio storico; un giorno che ha segnato o cambiato la storia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.È l’Autunno del 79 Dopo Cristo. Gli abitanti di Pompei vengono sorpresi e travolti dal risvegliarsi di un drago addormentato: il Vesuvio. Mercoledì 20in prima serata su La7 Una, il programma storico di Aldo Cazzullo, racconterà la terribile eruzione che distrusse Pompei, Ercolano ed altre città vesuviane. Luoghi doveè possibile viaggiare nel tempo e dentro la storia delle persone, proprio nel momento in cui la loro vita è stata bruscamente interrotta dal vulcano.