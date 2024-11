Lapresse.it - Torino, il presidente Mattarella in visita al Museo Egizio per il bicentenerario

Leggi su Lapresse.it

Ildella Repubblica, Sergio, ha fattoalper le celebrazioni del bicentenario del complesso museale. Ad accoglierlo Alberto Cirio,della regione Piemonte, e Stefano Lo Russo, sindaco della città di. Questo è il secondo appuntamento della giornata per il Capo dello Stato nel capoluogo torinese, dopo quello dellaalla Fondazione Einaudi per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi. Ilpoi presenzierà nel pomeriggio alla cerimonia d’apertura della 41/a Assemblea dell’Anci dal titolo “Facciamo l’Italia, giorno per giorno” che si terrà presso Lingotto Fiere.