abbassa la soglia per l’uso delle armi nucleari: l’appello della Cina per il dialogo e la moderazioneIl presidente russo Vladimirha recentemente firmato un decreto che abbassa la soglia per l’uso delle armi nucleari, suscitando preoccupazioni. Il decreto prevede nuove condizioni in cui la Russia potrebbe ricorrere a tali armi, una mossa che aumenta significativamente la tensione globale e alimenta il timore di un’escalation. La decisione arriva in un contesto di crescente instabilità geopolitica, con le ostilità in Ucraina che proseguono e la situazione internazionale che rimane tesa.In risposta a questa iniziativa, la comunità internazionale ha fatto sentire la sua voce. Durante il briefing quotidiano del Ministero degli Esteri cinese, il portavoce Lin Jian ha invitato tutte le parti coinvolte a mantenere la calma e a esercitare moderazione.