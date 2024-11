Romadailynews.it - Taxi/Bittarelli (URI): no a sospensione carta di circolazione in ddl Concorrenza

“Alla luce della seduta prevista per oggi presso le Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera dei Deputati per ottenere il parere del Governo sul disegno di legge sullae il Mercato 2023 abbiamo mandato, insieme a Casartigiani e I.S.A. – Intesa Sindacato Autonomo, una lettera al Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti”.Così Loreno, Presidente di URI – Unione dei Radiod’Italia e dell’app It, in una nota. “In particolare, abbiamo chiesto al Ministro Salvini di modificare le misure previste all’art. 22 di quel ddl. Già da tempo, anche in sede di audizione parlamentare, sottolineiamo che il meccanismo sanzionatorio per come lì prospettato, che modificherebbe il Codice della Strada per includere – oltre al doveroso inasprimento delle sanzioni pecuniarie per gli abusivi – ladelladifino a otto mesi in caso di violazioni, presenta criticità e penalizzazioni sia per gli operatori del settore, che per l’utenza.