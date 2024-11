Sport in tv mercoledì 20 novembre | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

La giornata di oggi,20, sarà ricca diivi. L'Italia proverà a prendersi l'edizione 2024 della Billie Jean King Cup. Le azzurre di Tathiana Garbin scenderanno in campo in finale a partire dalle 17.00. Proseguono gli Europei di curling in Finlandia (a Lohja) con la penultima giornata della fase a gironi. Al femminile Italia impegnata contro la Scozia, mentre i ragazzi se la vedranno con la Norvegia. La Coppa Davis inizia ad entrare nel vivo con il match tra Germania e Canada in mattinata. Champions League di volley in campo con Monza in trasferta a Fenerbahce (17.00) e Milano a Innsbruck (18.00).