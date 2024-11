Ilgiorno.it - Raccolta rifiuti. L’assessore “multa“ Gelsia

Il Comune di Carate ha contestato una serie di disservizi relativi allaAmbiente, attuale gestore dei servizi di igiene urbana sul territorio comunale caratese. Ciò dopo numerose segnalazioni arrivate anche dai cittadini e verificate dai tecnici comunali. A quel punto è partito l’intervento sanzionatorio. L’importo incassato dalle casse comunali è di mille euro.Luca Cesana ha spiegato: "Noi siamo soddisfatti di lavorare conAmbiente, anche se talvolta difetta di alcuni servizi e quando una telefonata non basta a migliorare il servizio, l’ufficio preposto, come in questo caso, è costretto a sanzionare". Quando i cittadini allertano il Comune per un disservizio, immediatamente partono i sopralluoghi degli addetti comunali per verificare la veridicità dell’eventuale disservizio.