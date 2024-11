Thesocialpost.it - “Pronto a trarre conseguenze”. Terremoto M5S, l’annuncio di Conte dopo le Regionali

Leggi su Thesocialpost.it

«Se il cammino intrapreso finora sarà messo in discussione, agirò di conseguenza, come è giusto fare», afferma Giuseppe. Questa dichiarazione del presidente del M5S assume un peso differente rispetto a quanto già detto a settembre, soprattutto alla luce della recente sconfitta del Movimento in Emilia-Romagna e Umbria. Con l’assemblea costituente del Movimento in programma a Roma nel weekend,si trova a gestire un partito in seria crisi di consensi e prospettive.Leggi anche:la sconfitta il centrodestra processa Salvini: la Lega rischia il VenetoL’ex premier è sotto pressione, diviso tra delle forze contrastanti: da un lato, il continuo attacco di Beppe Grillo, che ha criticato la conduzione del partito, e le affermazioni di Danilo Toninelli che sostiene che«si è scavato la fossa da solo».