Terzotemponapoli.com - NM Live: Napoli, da Kiwior a Bonny, le ultime sul mercato. Contro la Roma sarà difficile

Maurizio de Giovanni, Massimiliano Esposito, David Sesa, Francesco Montervino, Antonio Petrazzuolo, Tommaso Mandato e Raffaele Mignano sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati d TerzoTempo.Com:NM– Max Esposito: “Mi aspetto un Lukaku più esplosivo, credo che Kvaratskhelia darà il massimo fino al termine della stagione”MASSIMILIANO ESPOSITO, ex attaccante: “è sempre stato il derby del sole. Al di là dei ricordi, è una partita importante perchè nella stessa giornata c’è Milan-Juventus e anche Como-Fiorentina, e bisogna stare attenti anche ai Viola che potrebbero anche superare gli azzurri in caso di mancata vittoriai giallorossi.