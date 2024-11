Agi.it - Multe fino a mille euro e ritiro della patente per guida al cellulare, ecco il nuovo codice della strada

AGI - Ilha ottenuto il via libera del Senato ed è diventato legge. Dalper chialla mano allepiù salate,come cambiano le regole allaalSospensione di una settimanase si viene sorpresi col telefono al volante e decurtazionea 10 punti. Se i punti sono più bassi, la sospensione è di 15 giorni. In caso di recidiva la multa lievitaa 1.400e la sospensionepuò arrivare a tre mesi. Pene più severe se l'uso del telefonino causa un incidente.in stato di ebrezza Con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro scatta una sanzionea 2.170, con una sospensioneda 3 a 6 mesi. Con un valore tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, la sanzione raddoppia e viene previsto anche l'arrestoa 6 mesi.