Gaeta.it - Milano Music Week: Carlo Conti e i Rumors sui Co-Conduttori di Sanremo 2025

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Mentre ci avviciniamo alla, l’attenzione è rivolta a, il direttore artistico di. Durante l’evento,potrebbe svelare notizie importanti riguardo al festival della canzone italiana, ma i veri protagonisti delle chiacchiere del momento sono i possibili co-. Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Annalisa, terza classificata nel 2024 con il brano “Sinceramente” e reduce da un anno straordinario dal punto di vistaale. La sua presenza sul palco dell’Ariston in una nuova veste è considerata altamente probabile.Possibili co-: Annalisa e altre starAnnalisa è al centro delle speculazioni come co-conduttrice, un ruolo che potrebbe arricchire ulteriormente il palinsesto del festival. Il suo successo recente, unito alla popolarità già consolidata, la rende una candidata ideale.