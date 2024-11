Tvpertutti.it - Marco Carta e altri fuori da This Is Me: trattamento impari e preferenze

StaseraIs Me su Canale 5 prende il via dopo il tam-tam di promozione sulle reti Mediaset e il bombardamento di servizi nei telegiornali. Si tratta di uno show in tre puntate che mira a celebrare i talenti nati all'interno del celebre talent show Amici di Maria De Filippi. Condotto da Silvia Toffanin, il programma promette di ripercorrere le storie dei protagonisti più amati, dal debutto al consolidamento della loro carriera. L'operazione non è priva di critiche e solleva interrogativi su esclusioni, favoritismi e lo scopo reale di questo racconto televisivo.is Me dimenticatalenti di Amici di Maria De FilippiFin dalla sua nascita, Amici di Maria De Filippi ha rappresentato un punto di svolta sia in TV che per la musica. Basti pensare a, vincitore del talent nel 2008, che con il suo trionfo al Festival di Sanremo del 2009 ha contribuito a legittimare i talent show come fucine di veri artisti.