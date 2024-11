Liberoquotidiano.it - L'ultima di Nicola Gratteri: i giudici superstar devono spiegare per educare il popolo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il procuratore capo di Napolinon è uno che le manda a dire, e neppure uno che non sa né come né dove comunicare. Tutt'altro. E quando dispensa pillole di saggezza giuridica davanti alle telecamere de La7, evento tutt'altro che raro, non è mai banale. Si è addirittura superato, scavalcando la vulgata, sostenendo che i magistrati non hanno mica il solo diritto alla libertà di espressione, ma addirittura il dovere di rendere iledotto sui provvedimenti e sui loro pensieri in ogni campo. Lo prevede la Costituzione, lo vede chiaramentenel presente e lo indica nel futuro. Il magistrato silente, che lavora al buio a un caso, circondato dalle carte processuali, dai codici e dalle decisioni della Suprema corte, è archeologia intellettuale e romanticismo professionale.